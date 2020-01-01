Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) teave Cheeseball the Wizard is the latest internet sensation, a quirky, mischievous cat with a flair for magic and an eye on the meme throne. As Halloween approaches, Cheeseball is gearing up to cast a spell over the internet, unleashing a flood of hilarious and spooky memes that are sure to go viral. With his wizard hat and mystical aura, he's ready to lead the charge into Uptober, a month-long celebration of bullish crypto vibes, memes, and fun. Get ready for Cheeseball's reign as he combines the magic of Halloween with the hype of Uptober, creating the purrfect storm of entertainment! Ametlik veebisait: https://cheeseball.vip/ Valge raamat: https://cheeseball.vip/ Ostke CHEESEBALL kohe!

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 31.39K $ 31.39K $ 31.39K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.39K $ 31.39K $ 31.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00409308 $ 0.00409308 $ 0.00409308 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) hinna kohta

Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cheeseball the Wizard (CHEESEBALL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHEESEBALL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHEESEBALL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHEESEBALL tokeni tokenoomikat, avastage CHEESEBALL tokeni reaalajas hinda!

CHEESEBALL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHEESEBALL võiks suunduda? Meie CHEESEBALL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHEESEBALL tokeni hinna ennustust kohe!

