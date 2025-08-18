Rohkem infot CB

Cheeseball hind (CB)

1 CB/USD reaalajas hind:

$0.00017609
$0.00017609
-6.00%1D
Cheeseball (CB) reaalajas hinnagraafik
Cheeseball (CB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.02102669
$ 0.02102669$ 0.02102669

+0.80%

-6.04%

-7.49%

-7.49%

Cheeseball (CB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02102669 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CB muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -6.04% 24 tunni vältel -7.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cheeseball (CB) – turuteave

--
----

Cheeseball praegune turukapitalisatsioon on $ 176.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CB ringlev varu on 999.76M, mille koguvaru on 999762681.469871. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 176.00K.

Cheeseball (CB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cheeseball ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cheeseball ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cheeseball ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cheeseball ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.04%
30 päeva$ 0-12.27%
60 päeva$ 0-10.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Cheeseball (CB)

Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Cheeseball hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cheeseball (CB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cheeseball (CB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cheeseball nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cheeseball hinna ennustust kohe!

CB kohalike valuutade suhtes

Cheeseball (CB) tokenoomika

Cheeseball (CB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cheeseball (CB) kohta

Kui palju on Cheeseball (CB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CB/USD hind?
Praegune hind CB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cheeseball turukapitalisatsioon?
CB turukapitalisatsioon on $ 176.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CB ringlev varu?
CB ringlev varu on 999.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CB (ATH) hind?
CB saavutab ATH hinna summas 0.02102669 USD.
Mis oli kõigi aegade CB madalaim (ATL) hind?
CB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CB kauplemismaht on -- USD.
Kas CB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CB hinna ennustust.
