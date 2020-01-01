CHEEKS (CHEEKS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CHEEKS (CHEEKS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CHEEKS (CHEEKS) teave Meet Cheeks, Ponke's best friend and the undisputed banana aficionado of the Solana ecosystem. Cheeks is not just another monkey; he's a symbol of community, camaraderie, and crypto fun. With an insatiable appetite for bananas, Cheeks is always on the hunt for the next big thing in the Solana jungle. As a key figure in the growing community of Chad Monkeys, Cheeks embodies the playful yet determined spirit of this vibrant group. He brings together enthusiasts, traders, and innovators, all united by their love for memes, bananas, and the boundless possibilities of the Solana blockchain. Whether he's munching on his favorite fruit or leading the charge in new crypto adventures, Cheeks is always at the heart of the action, inspiring others to join the fun and embrace the future of digital assets.

CHEEKS (CHEEKS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CHEEKS (CHEEKS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.31K $ 25.31K $ 25.31K Koguvaru: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M Ringlev varu: $ 949.84M $ 949.84M $ 949.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.31K $ 25.31K $ 25.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01631627 $ 0.01631627 $ 0.01631627 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000179 $ 0.0000179 $ 0.0000179 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CHEEKS (CHEEKS) hinna kohta

CHEEKS (CHEEKS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CHEEKS (CHEEKS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHEEKS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHEEKS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHEEKS tokeni tokenoomikat, avastage CHEEKS tokeni reaalajas hinda!

CHEEKS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHEEKS võiks suunduda? Meie CHEEKS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

