What is the project about? The $CHECKS community is about having fun, supporting decentralised culture, memes and art. What makes your project unique? We are a project that launched fairly without presales, insider pumps or heavy influencer marketing. We grew organically from the ground up as a community. History of your project. Launched 12 days ago, we gathered a small community of like-minded people. In the past 3 days, we have had significant interest from the crypto community which took us to over 5M market cap and now we have settled around the 1.2M mark. What’s next for your project? We are continuously working to provide better value to our members. We want to improve our DAO governance and work our way towards total decentralisation. We will run campaigns and events to support meme creators and artists. What can your token be used for? DAO voting.

Kui palju on Checks Token (CHECKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Checks Token (CHECKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Checks Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Checks Token (CHECKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHECKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Checks Token (CHECKS) kohta Kui palju on Checks Token (CHECKS) tänapäeval väärt? Reaalajas CHECKS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHECKS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHECKS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Checks Token turukapitalisatsioon? CHECKS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHECKS ringlev varu? CHECKS ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHECKS (ATH) hind? CHECKS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CHECKS madalaim (ATL) hind? CHECKS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHECKS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHECKS kauplemismaht on -- USD .

