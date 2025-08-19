Mis on Chatter Shield (SHIELD)

$SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled! Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply. This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation! Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism! Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value. Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together! $SHIELD is redefining social media engagement and token value management. Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chatter Shield (SHIELD) allikas Ametlik veebisait

Chatter Shield hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chatter Shield (SHIELD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chatter Shield (SHIELD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chatter Shield nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chatter Shield hinna ennustust kohe!

SHIELD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Chatter Shield (SHIELD) tokenoomika

Chatter Shield (SHIELD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIELD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chatter Shield (SHIELD) kohta Kui palju on Chatter Shield (SHIELD) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIELD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIELD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIELD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chatter Shield turukapitalisatsioon? SHIELD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIELD ringlev varu? SHIELD ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIELD (ATH) hind? SHIELD saavutab ATH hinna summas 0.05081 USD . Mis oli kõigi aegade SHIELD madalaim (ATL) hind? SHIELD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIELD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIELD kauplemismaht on -- USD . Kas SHIELD sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIELD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIELD hinna ennustust

Chatter Shield (SHIELD) Olulised valdkonna uudised