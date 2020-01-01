ChAtoshI (CHATOSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ChAtoshI (CHATOSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ChAtoshI (CHATOSHI) teave What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Ametlik veebisait: https://chatoshi.ai Valge raamat: https://chatoshi.ai/whitepaper Ostke CHATOSHI kohe!

ChAtoshI (CHATOSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ChAtoshI (CHATOSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Koguvaru: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Ringlev varu: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Praegune hind: $ 0.00198598 $ 0.00198598 $ 0.00198598 Lisateave ChAtoshI (CHATOSHI) hinna kohta

ChAtoshI (CHATOSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ChAtoshI (CHATOSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHATOSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHATOSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHATOSHI tokeni tokenoomikat, avastage CHATOSHI tokeni reaalajas hinda!

CHATOSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHATOSHI võiks suunduda? Meie CHATOSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHATOSHI tokeni hinna ennustust kohe!

