ChAtoshI hind (CHATOSHI)

1 CHATOSHI/USD reaalajas hind:

$0.00200765
-3.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ChAtoshI (CHATOSHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:21:11 (UTC+8)

ChAtoshI (CHATOSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0020012
24 h madal
$ 0.00210315
24 h kõrge

$ 0.0020012
$ 0.00210315
$ 0.00788568
$ 0.00148505
+0.03%

-3.58%

-1.50%

-1.50%

ChAtoshI (CHATOSHI) reaalajas hind on $0.00200756. Viimase 24 tunni jooksul CHATOSHI kaubeldud madalaim $ 0.0020012 ja kõrgeim $ 0.00210315 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHATOSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00788568 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00148505.

Lüliajalise tootluse osas on CHATOSHI muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -3.58% 24 tunni vältel -1.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChAtoshI (CHATOSHI) – turuteave

$ 2.01M
--
$ 2.01M
999.00M
998,998,796.830001
ChAtoshI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHATOSHI ringlev varu on 999.00M, mille koguvaru on 998998796.830001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.01M.

ChAtoshI (CHATOSHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ChAtoshI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ChAtoshI ja USD hinnamuutus $ +0.0000491247.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ChAtoshI ja USD hinnamuutus $ -0.0001140111.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ChAtoshI ja USD hinnamuutus $ +0.0000235179964208295.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.58%
30 päeva$ +0.0000491247+2.45%
60 päeva$ -0.0001140111-5.67%
90 päeva$ +0.0000235179964208295+1.19%

Mis on ChAtoshI (CHATOSHI)

What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem.  Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: - Discover and meet all their crypto-related demands - Access real-time market insights - Navigate and utilize decentralized applications (dApps) - Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ChAtoshI (CHATOSHI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ChAtoshI hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChAtoshI (CHATOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChAtoshI (CHATOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChAtoshI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChAtoshI hinna ennustust kohe!

CHATOSHI kohalike valuutade suhtes

ChAtoshI (CHATOSHI) tokenoomika

ChAtoshI (CHATOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHATOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChAtoshI (CHATOSHI) kohta

Kui palju on ChAtoshI (CHATOSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHATOSHI hind USD on 0.00200756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHATOSHI/USD hind?
Praegune hind CHATOSHI/USD on $ 0.00200756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChAtoshI turukapitalisatsioon?
CHATOSHI turukapitalisatsioon on $ 2.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHATOSHI ringlev varu?
CHATOSHI ringlev varu on 999.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHATOSHI (ATH) hind?
CHATOSHI saavutab ATH hinna summas 0.00788568 USD.
Mis oli kõigi aegade CHATOSHI madalaim (ATL) hind?
CHATOSHI nägi ATL hinda summas 0.00148505 USD.
Milline on CHATOSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHATOSHI kauplemismaht on -- USD.
Kas CHATOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHATOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHATOSHI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.