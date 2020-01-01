Chartreux Cat (CHART) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chartreux Cat (CHART) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chartreux Cat (CHART) teave Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement. Ametlik veebisait: https://chartreuxcatcto.com/

Chartreux Cat (CHART) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chartreux Cat (CHART) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Koguvaru: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Ringlev varu: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.63K $ 9.63K $ 9.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00668935 $ 0.00668935 $ 0.00668935 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0

Chartreux Cat (CHART) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chartreux Cat (CHART) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHART tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHART tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHART tokeni tokenoomikat, avastage CHART tokeni reaalajas hinda!

CHART – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHART võiks suunduda? Meie CHART hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

