Chartreux Cat logo

Chartreux Cat hind (CHART)

Loendis mitteolevad

1 CHART/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chartreux Cat (CHART) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:07:34 (UTC+8)

Chartreux Cat (CHART) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00668935
$ 0.00668935$ 0.00668935

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Chartreux Cat (CHART) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHART kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00668935 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHART muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chartreux Cat (CHART) – turuteave

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

--
----

$ 9.56K
$ 9.56K$ 9.56K

999.38M
999.38M 999.38M

999,380,439.863793
999,380,439.863793 999,380,439.863793

Chartreux Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 9.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHART ringlev varu on 999.38M, mille koguvaru on 999380439.863793. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.56K.

Chartreux Cat (CHART) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chartreux Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chartreux Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chartreux Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chartreux Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.78%
60 päeva$ 0+23.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Chartreux Cat (CHART)

Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chartreux Cat (CHART) allikas

Ametlik veebisait

Chartreux Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chartreux Cat (CHART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chartreux Cat (CHART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chartreux Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chartreux Cat hinna ennustust kohe!

CHART kohalike valuutade suhtes

Chartreux Cat (CHART) tokenoomika

Chartreux Cat (CHART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chartreux Cat (CHART) kohta

Kui palju on Chartreux Cat (CHART) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHART hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHART/USD hind?
Praegune hind CHART/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chartreux Cat turukapitalisatsioon?
CHART turukapitalisatsioon on $ 9.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHART ringlev varu?
CHART ringlev varu on 999.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHART (ATH) hind?
CHART saavutab ATH hinna summas 0.00668935 USD.
Mis oli kõigi aegade CHART madalaim (ATL) hind?
CHART nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHART kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHART kauplemismaht on -- USD.
Kas CHART sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHART hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.