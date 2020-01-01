Charm AI (CHARM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Charm AI (CHARM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Charm AI (CHARM) teave Charm AI is a platform that unifies advanced image vitalisation tools through blockchain technology. Addressing a critical gap in the AI market, it offers creators a seamless and accessible way to integrate multiple APIs—including image-to-video, text-to-speech, and lip syncing—into their workflows. The platform, supported by the $CHRM token, democratises content creation by eliminating financial barriers and streamlining processes into a user-friendly experience. Leveraging Solana's high-speed blockchain, Charm AI ensures sustainable operations, transparent tokenomics, and ongoing innovation. Our roadmap outlines a commitment to continuous improvement, integrating user feedback and emerging technologies to redefine the boundaries of creative possibilities. Ametlik veebisait: https://chrmai.com/ Valge raamat: https://chrmai.gitbook.io/charmai Ostke CHARM kohe!

Charm AI (CHARM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Charm AI (CHARM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Koguvaru: $ 997.71M $ 997.71M $ 997.71M Ringlev varu: $ 997.71M $ 997.71M $ 997.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.36K $ 10.36K $ 10.36K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00141397 $ 0.00141397 $ 0.00141397 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Charm AI (CHARM) hinna kohta

Charm AI (CHARM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Charm AI (CHARM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHARM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHARM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHARM tokeni tokenoomikat, avastage CHARM tokeni reaalajas hinda!

CHARM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHARM võiks suunduda? Meie CHARM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHARM tokeni hinna ennustust kohe!

