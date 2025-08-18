Rohkem infot CHARLIE

Charlie logo

Charlie hind (CHARLIE)

Loendis mitteolevad

1 CHARLIE/USD reaalajas hind:

$0.00020828
$0.00020828$0.00020828
-4.90%1D
mexc
USD
Charlie (CHARLIE) reaalajas hinnagraafik
Charlie (CHARLIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00137086
$ 0.00137086$ 0.00137086

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-4.91%

-7.68%

-7.68%

Charlie (CHARLIE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHARLIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHARLIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00137086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHARLIE muutunud +0.09% viimase tunni jooksul, -4.91% 24 tunni vältel -7.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Charlie (CHARLIE) – turuteave

$ 208.91K
$ 208.91K$ 208.91K

--
----

$ 208.91K
$ 208.91K$ 208.91K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Charlie praegune turukapitalisatsioon on $ 208.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHARLIE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 208.91K.

Charlie (CHARLIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Charlie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Charlie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Charlie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Charlie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.91%
30 päeva$ 0+15.20%
60 päeva$ 0-23.48%
90 päeva$ 0--

Mis on Charlie (CHARLIE)

Charlie is a meme-based ERC-20 token with zero tax, renounced ownership, and no transaction limits. It was featured in Ethereum’s official GitHub and blog as a meme-ready concept, inspiring the creation of the token. Designed to be fully decentralized and owned by its holders, Charlie represents open participation, Ethereum-native meme culture, and on-chain identity with no central control or roadmap.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Charlie (CHARLIE) allikas

Ametlik veebisait

Charlie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Charlie (CHARLIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Charlie (CHARLIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Charlie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Charlie hinna ennustust kohe!

CHARLIE kohalike valuutade suhtes

Charlie (CHARLIE) tokenoomika

Charlie (CHARLIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHARLIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Charlie (CHARLIE) kohta

Kui palju on Charlie (CHARLIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHARLIE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHARLIE/USD hind?
Praegune hind CHARLIE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Charlie turukapitalisatsioon?
CHARLIE turukapitalisatsioon on $ 208.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHARLIE ringlev varu?
CHARLIE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHARLIE (ATH) hind?
CHARLIE saavutab ATH hinna summas 0.00137086 USD.
Mis oli kõigi aegade CHARLIE madalaim (ATL) hind?
CHARLIE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHARLIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHARLIE kauplemismaht on -- USD.
Kas CHARLIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHARLIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHARLIE hinna ennustust.
Charlie (CHARLIE) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.