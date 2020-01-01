Charli3 (C3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Charli3 (C3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Charli3 (C3) teave Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano's blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano's blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it's adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain. Ametlik veebisait: https://charli3.io/ Valge raamat: https://charli3.io/assets/downloads/charli3-whitepaper.pdf

Charli3 (C3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Charli3 (C3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.19 $ 4.19 $ 4.19 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0460682 $ 0.0460682 $ 0.0460682 Lisateave Charli3 (C3) hinna kohta

Charli3 (C3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Charli3 (C3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate C3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: C3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate C3 tokeni tokenoomikat, avastage C3 tokeni reaalajas hinda!

C3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu C3 võiks suunduda? Meie C3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

