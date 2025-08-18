Mis on Charli3 (C3)

Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.

Charli3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Charli3 (C3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Charli3 (C3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Charli3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

C3 kohalike valuutade suhtes

Charli3 (C3) tokenoomika

Charli3 (C3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet C3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Charli3 (C3) kohta Kui palju on Charli3 (C3) tänapäeval väärt? Reaalajas C3 hind USD on 0.051273 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune C3/USD hind? $ 0.051273 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind C3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Charli3 turukapitalisatsioon? C3 turukapitalisatsioon on $ 1.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on C3 ringlev varu? C3 ringlev varu on 35.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim C3 (ATH) hind? C3 saavutab ATH hinna summas 4.19 USD . Mis oli kõigi aegade C3 madalaim (ATL) hind? C3 nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on C3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine C3 kauplemismaht on -- USD . Kas C3 sel aastal kõrgemale ka suundub? C3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake C3 hinna ennustust

Charli3 (C3) Olulised valdkonna uudised