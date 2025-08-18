Rohkem infot C3

Charli3 logo

Charli3 hind (C3)

Loendis mitteolevad

1 C3/USD reaalajas hind:

$0.051273
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Charli3 (C3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:21:04 (UTC+8)

Charli3 (C3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.050564
24 h madal
$ 0.053651
24 h kõrge

$ 0.050564
$ 0.053651
$ 4.19
$ 0
+1.35%

-2.49%

+9.86%

+9.86%

Charli3 (C3) reaalajas hind on $0.051273. Viimase 24 tunni jooksul C3 kaubeldud madalaim $ 0.050564 ja kõrgeim $ 0.053651 näitab aktiivset turu volatiivsust. C3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.19 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on C3 muutunud +1.35% viimase tunni jooksul, -2.49% 24 tunni vältel +9.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Charli3 (C3) – turuteave

$ 1.83M
--
$ 5.13M
35.67M
100,000,000.0
Charli3 praegune turukapitalisatsioon on $ 1.83M -- 24 tunnise kauplemismahuga. C3 ringlev varu on 35.67M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.13M.

Charli3 (C3) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Charli3 ja USD hinnamuutus $ -0.00131391718083176.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Charli3 ja USD hinnamuutus $ -0.0044112007.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Charli3 ja USD hinnamuutus $ +0.0134106018.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Charli3 ja USD hinnamuutus $ -0.010281808996260646.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00131391718083176-2.49%
30 päeva$ -0.0044112007-8.60%
60 päeva$ +0.0134106018+26.16%
90 päeva$ -0.010281808996260646-16.70%

Mis on Charli3 (C3)

Charli3 is the first decentralized oracle being built on Cardano. This allows Charli3 to have all the benefits of existing successful oracle protocols, while having the flexibility of a much more agile blockchain backbone. Charli3 finds a niche within the Cardano ecosystem. By being native to Cardano’s blockchain, it will have the lowest barrier to entry for functioning as the standard decentralized oracle of all Cardano based projects. The added benefit of being on Cardano’s blockchain includes agility of the network, and being in a low transaction fee environment. While these advantages may seem subtle, the growth of any decentralized oracle relies on it’s adoption. Charli3 will be the clear choice for any project building on the Cardano Blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Charli3 (C3) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Charli3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Charli3 (C3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Charli3 (C3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Charli3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Charli3 hinna ennustust kohe!

C3 kohalike valuutade suhtes

Charli3 (C3) tokenoomika

Charli3 (C3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet C3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Charli3 (C3) kohta

Kui palju on Charli3 (C3) tänapäeval väärt?
Reaalajas C3 hind USD on 0.051273 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune C3/USD hind?
Praegune hind C3/USD on $ 0.051273. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Charli3 turukapitalisatsioon?
C3 turukapitalisatsioon on $ 1.83M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on C3 ringlev varu?
C3 ringlev varu on 35.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim C3 (ATH) hind?
C3 saavutab ATH hinna summas 4.19 USD.
Mis oli kõigi aegade C3 madalaim (ATL) hind?
C3 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on C3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine C3 kauplemismaht on -- USD.
Kas C3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
C3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake C3 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.