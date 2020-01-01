chaos and disorder (CHAOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi chaos and disorder (CHAOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

chaos and disorder (CHAOS) teave $CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly. Ametlik veebisait: https://www.chaosanddisorder.ai/ Ostke CHAOS kohe!

chaos and disorder (CHAOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage chaos and disorder (CHAOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 154.50K $ 154.50K $ 154.50K Koguvaru: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ringlev varu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 154.50K $ 154.50K $ 154.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.100274 $ 0.100274 $ 0.100274 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015532 $ 0.00015532 $ 0.00015532 Lisateave chaos and disorder (CHAOS) hinna kohta

chaos and disorder (CHAOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud chaos and disorder (CHAOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHAOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHAOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHAOS tokeni tokenoomikat, avastage CHAOS tokeni reaalajas hinda!

CHAOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHAOS võiks suunduda? Meie CHAOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

