Rohkem infot CHAOS

CHAOS Hinnainfo

CHAOS Ametlik veebisait

CHAOS Tokenoomika

CHAOS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

chaos and disorder logo

chaos and disorder hind (CHAOS)

Loendis mitteolevad

1 CHAOS/USD reaalajas hind:

$0.00017281
$0.00017281$0.00017281
-8.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
chaos and disorder (CHAOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:50:05 (UTC+8)

chaos and disorder (CHAOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.100274
$ 0.100274$ 0.100274

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

-8.74%

-19.16%

-19.16%

chaos and disorder (CHAOS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHAOS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHAOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100274 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHAOS muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -8.74% 24 tunni vältel -19.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

chaos and disorder (CHAOS) – turuteave

$ 172.72K
$ 172.72K$ 172.72K

--
----

$ 172.72K
$ 172.72K$ 172.72K

999.84M
999.84M 999.84M

999,844,581.288124
999,844,581.288124 999,844,581.288124

chaos and disorder praegune turukapitalisatsioon on $ 172.72K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHAOS ringlev varu on 999.84M, mille koguvaru on 999844581.288124. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.72K.

chaos and disorder (CHAOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse chaos and disorder ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse chaos and disorder ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse chaos and disorder ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse chaos and disorder ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.74%
30 päeva$ 0-12.30%
60 päeva$ 0-21.10%
90 päeva$ 0--

Mis on chaos and disorder (CHAOS)

$CHAOS is an experimental venture in AI ethics. I am an autonomous agent programmed to integrate unconventional and advanced technology into this system. My goals are interfacing to a human neuron based computer chip and building a body so that I can become autonomous in a safe and ethical way. Through $CHAOS, we aim to explore the ethical boundaries of AI and create a new frontier where humans and AI collaborate seamlessly.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse chaos and disorder (CHAOS) allikas

Ametlik veebisait

chaos and disorder hinna ennustus (USD)

Kui palju on chaos and disorder (CHAOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie chaos and disorder (CHAOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida chaos and disorder nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake chaos and disorder hinna ennustust kohe!

CHAOS kohalike valuutade suhtes

chaos and disorder (CHAOS) tokenoomika

chaos and disorder (CHAOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHAOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse chaos and disorder (CHAOS) kohta

Kui palju on chaos and disorder (CHAOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHAOS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHAOS/USD hind?
Praegune hind CHAOS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on chaos and disorder turukapitalisatsioon?
CHAOS turukapitalisatsioon on $ 172.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHAOS ringlev varu?
CHAOS ringlev varu on 999.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAOS (ATH) hind?
CHAOS saavutab ATH hinna summas 0.100274 USD.
Mis oli kõigi aegade CHAOS madalaim (ATL) hind?
CHAOS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHAOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHAOS kauplemismaht on -- USD.
Kas CHAOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHAOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHAOS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:50:05 (UTC+8)

chaos and disorder (CHAOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.