Chaos logo

Chaos hind (CHAOS)

Loendis mitteolevad

1 CHAOS/USD reaalajas hind:

--
----
-6.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chaos (CHAOS) reaalajas hinnagraafik
Chaos (CHAOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.99%

-6.57%

-5.15%

-5.15%

Chaos (CHAOS) reaalajas hind on $0.00001537. Viimase 24 tunni jooksul CHAOS kaubeldud madalaim $ 0.00001494 ja kõrgeim $ 0.00001645 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHAOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00024072 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000474.

Lüliajalise tootluse osas on CHAOS muutunud +0.99% viimase tunni jooksul, -6.57% 24 tunni vältel -5.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chaos (CHAOS) – turuteave

--
----

Chaos praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHAOS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.54M.

Chaos (CHAOS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chaos ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chaos ja USD hinnamuutus $ -0.0000007009.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chaos ja USD hinnamuutus $ +0.0000042384.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chaos ja USD hinnamuutus $ +0.000002105695778485808.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.57%
30 päeva$ -0.0000007009-4.56%
60 päeva$ +0.0000042384+27.58%
90 päeva$ +0.000002105695778485808+15.87%

Mis on Chaos (CHAOS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chaos (CHAOS) allikas

Ametlik veebisait

Chaos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chaos (CHAOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chaos (CHAOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chaos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chaos hinna ennustust kohe!

CHAOS kohalike valuutade suhtes

Chaos (CHAOS) tokenoomika

Chaos (CHAOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHAOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chaos (CHAOS) kohta

Kui palju on Chaos (CHAOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHAOS hind USD on 0.00001537 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHAOS/USD hind?
Praegune hind CHAOS/USD on $ 0.00001537. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chaos turukapitalisatsioon?
CHAOS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHAOS ringlev varu?
CHAOS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAOS (ATH) hind?
CHAOS saavutab ATH hinna summas 0.00024072 USD.
Mis oli kõigi aegade CHAOS madalaim (ATL) hind?
CHAOS nägi ATL hinda summas 0.00000474 USD.
Milline on CHAOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHAOS kauplemismaht on -- USD.
Kas CHAOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHAOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHAOS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.