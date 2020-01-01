Champignons of Arborethia (CHAMPZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Champignons of Arborethia (CHAMPZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) teave A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ Ametlik veebisait: https://champz.world Valge raamat: https://docs.champz.world Ostke CHAMPZ kohe!

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Champignons of Arborethia (CHAMPZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 346.79K $ 346.79K $ 346.79K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 346.79K $ 346.79K $ 346.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00943234 $ 0.00943234 $ 0.00943234 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00034685 $ 0.00034685 $ 0.00034685 Lisateave Champignons of Arborethia (CHAMPZ) hinna kohta

Champignons of Arborethia (CHAMPZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Champignons of Arborethia (CHAMPZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHAMPZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHAMPZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHAMPZ tokeni tokenoomikat, avastage CHAMPZ tokeni reaalajas hinda!

