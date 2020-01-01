CHAISavings (CHAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CHAISavings (CHAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CHAISavings (CHAI) teave CHAI started as a meme token but has evolved into a project creating AI agents with real use cases , open-sourcing tools , and enabling easier agent creation. Agent Swarm Our agents learn and interact in a swarm. More are coming soon—follow us on X to see them in action! Our Vision We’re building a platform to: Create useful AI agents. Simplify agent creation. Open-source tooling and infrastructure. Ametlik veebisait: https://chai.fun/ Ostke CHAI kohe!

CHAISavings (CHAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CHAISavings (CHAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 173.01K $ 173.01K $ 173.01K Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 173.01K $ 173.01K $ 173.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00852492 $ 0.00852492 $ 0.00852492 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00017301 $ 0.00017301 $ 0.00017301 Lisateave CHAISavings (CHAI) hinna kohta

CHAISavings (CHAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CHAISavings (CHAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHAI tokeni tokenoomikat, avastage CHAI tokeni reaalajas hinda!

CHAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHAI võiks suunduda? Meie CHAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHAI tokeni hinna ennustust kohe!

