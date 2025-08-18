Rohkem infot CPAL

CPAL Hinnainfo

CPAL Valge raamat

CPAL Ametlik veebisait

CPAL Tokenoomika

CPAL Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chainpal logo

Chainpal hind (CPAL)

Loendis mitteolevad

1 CPAL/USD reaalajas hind:

$0.04571323
$0.04571323$0.04571323
-26.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chainpal (CPAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:44:53 (UTC+8)

Chainpal (CPAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0456515
$ 0.0456515$ 0.0456515
24 h madal
$ 0.06297
$ 0.06297$ 0.06297
24 h kõrge

$ 0.0456515
$ 0.0456515$ 0.0456515

$ 0.06297
$ 0.06297$ 0.06297

$ 1.96
$ 1.96$ 1.96

$ 0.00916429
$ 0.00916429$ 0.00916429

--

-26.04%

-33.49%

-33.49%

Chainpal (CPAL) reaalajas hind on $0.04571323. Viimase 24 tunni jooksul CPAL kaubeldud madalaim $ 0.0456515 ja kõrgeim $ 0.06297 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPALkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00916429.

Lüliajalise tootluse osas on CPAL muutunud -- viimase tunni jooksul, -26.04% 24 tunni vältel -33.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chainpal (CPAL) – turuteave

$ 348.61K
$ 348.61K$ 348.61K

--
----

$ 457.13K
$ 457.13K$ 457.13K

7.63M
7.63M 7.63M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Chainpal praegune turukapitalisatsioon on $ 348.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CPAL ringlev varu on 7.63M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 457.13K.

Chainpal (CPAL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chainpal ja USD hinnamuutus $ -0.0161024726806436.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chainpal ja USD hinnamuutus $ -0.0168210195.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chainpal ja USD hinnamuutus $ +0.0018295120.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chainpal ja USD hinnamuutus $ -0.1025695983171298.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0161024726806436-26.04%
30 päeva$ -0.0168210195-36.79%
60 päeva$ +0.0018295120+4.00%
90 päeva$ -0.1025695983171298-69.17%

Mis on Chainpal (CPAL)

Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chainpal (CPAL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Chainpal hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chainpal (CPAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chainpal (CPAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chainpal nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chainpal hinna ennustust kohe!

CPAL kohalike valuutade suhtes

Chainpal (CPAL) tokenoomika

Chainpal (CPAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chainpal (CPAL) kohta

Kui palju on Chainpal (CPAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPAL hind USD on 0.04571323 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPAL/USD hind?
Praegune hind CPAL/USD on $ 0.04571323. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chainpal turukapitalisatsioon?
CPAL turukapitalisatsioon on $ 348.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPAL ringlev varu?
CPAL ringlev varu on 7.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPAL (ATH) hind?
CPAL saavutab ATH hinna summas 1.96 USD.
Mis oli kõigi aegade CPAL madalaim (ATL) hind?
CPAL nägi ATL hinda summas 0.00916429 USD.
Milline on CPAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPAL kauplemismaht on -- USD.
Kas CPAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:44:53 (UTC+8)

Chainpal (CPAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.