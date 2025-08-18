Mis on ChainNet (CNET)

ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.

Üksuse ChainNet (CNET) allikas Ametlik veebisait

CNET kohalike valuutade suhtes

ChainNet (CNET) tokenoomika

ChainNet (CNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainNet (CNET) kohta Kui palju on ChainNet (CNET) tänapäeval väärt? Reaalajas CNET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CNET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CNET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ChainNet turukapitalisatsioon? CNET turukapitalisatsioon on $ 42.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CNET ringlev varu? CNET ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNET (ATH) hind? CNET saavutab ATH hinna summas 0.02663557 USD . Mis oli kõigi aegade CNET madalaim (ATL) hind? CNET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CNET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CNET kauplemismaht on -- USD . Kas CNET sel aastal kõrgemale ka suundub? CNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNET hinna ennustust

