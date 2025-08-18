Rohkem infot CNET

Loendis mitteolevad

1 CNET/USD reaalajas hind:

$0.0004244
$0.0004244$0.0004244
-5.90%1D
USD
ChainNet (CNET) reaalajas hinnagraafik
ChainNet (CNET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02663557
$ 0.02663557$ 0.02663557

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

-5.29%

+2.59%

+2.59%

ChainNet (CNET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CNET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02663557 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CNET muutunud +0.71% viimase tunni jooksul, -5.29% 24 tunni vältel +2.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ChainNet (CNET) – turuteave

$ 42.44K
$ 42.44K$ 42.44K

--
----

$ 42.44K
$ 42.44K$ 42.44K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ChainNet praegune turukapitalisatsioon on $ 42.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNET ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.44K.

ChainNet (CNET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ChainNet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ChainNet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ChainNet ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ChainNet ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.29%
30 päeva$ 0+22.12%
60 päeva$ 0+63.66%
90 päeva$ 0--

Mis on ChainNet (CNET)

ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.

ChainNet hinna ennustus (USD)

Kui palju on ChainNet (CNET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ChainNet (CNET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ChainNet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ChainNet hinna ennustust kohe!

CNET kohalike valuutade suhtes

ChainNet (CNET) tokenoomika

ChainNet (CNET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ChainNet (CNET) kohta

Kui palju on ChainNet (CNET) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNET/USD hind?
Praegune hind CNET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ChainNet turukapitalisatsioon?
CNET turukapitalisatsioon on $ 42.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNET ringlev varu?
CNET ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNET (ATH) hind?
CNET saavutab ATH hinna summas 0.02663557 USD.
Mis oli kõigi aegade CNET madalaim (ATL) hind?
CNET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CNET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNET kauplemismaht on -- USD.
Kas CNET sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNET hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.