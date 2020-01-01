Chain of Legends (CLEG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chain of Legends (CLEG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chain of Legends (CLEG) teave Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program. Ametlik veebisait: https://chainoflegends.com/ Ostke CLEG kohe!

Chain of Legends (CLEG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chain of Legends (CLEG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.82K $ 28.82K $ 28.82K Koguvaru: $ 623.57M $ 623.57M $ 623.57M Ringlev varu: $ 68.33M $ 68.33M $ 68.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 262.96K $ 262.96K $ 262.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.199246 $ 0.199246 $ 0.199246 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042176 $ 0.00042176 $ 0.00042176 Lisateave Chain of Legends (CLEG) hinna kohta

Chain of Legends (CLEG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chain of Legends (CLEG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLEG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLEG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLEG tokeni tokenoomikat, avastage CLEG tokeni reaalajas hinda!

CLEG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLEG võiks suunduda? Meie CLEG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLEG tokeni hinna ennustust kohe!

