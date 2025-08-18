Mis on Chain of Legends (CLEG)

Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.

Üksuse Chain of Legends (CLEG) allikas Ametlik veebisait

CLEG kohalike valuutade suhtes

Chain of Legends (CLEG) tokenoomika

Chain of Legends (CLEG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLEG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chain of Legends (CLEG) kohta Kui palju on Chain of Legends (CLEG) tänapäeval väärt? Reaalajas CLEG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLEG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLEG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chain of Legends turukapitalisatsioon? CLEG turukapitalisatsioon on $ 28.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLEG ringlev varu? CLEG ringlev varu on 68.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLEG (ATH) hind? CLEG saavutab ATH hinna summas 0.199246 USD . Mis oli kõigi aegade CLEG madalaim (ATL) hind? CLEG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CLEG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLEG kauplemismaht on -- USD . Kas CLEG sel aastal kõrgemale ka suundub? CLEG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLEG hinna ennustust

