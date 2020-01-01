Chain Guardians (CGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chain Guardians (CGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chain Guardians (CGG) teave ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards. Ametlik veebisait: https://chainguardians.io/

Chain Guardians (CGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chain Guardians (CGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 214.76K $ 214.76K $ 214.76K Koguvaru: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ringlev varu: $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 230.30K $ 230.30K $ 230.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00191919 $ 0.00191919 $ 0.00191919 Lisateave Chain Guardians (CGG) hinna kohta

Chain Guardians (CGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chain Guardians (CGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CGG tokeni tokenoomikat, avastage CGG tokeni reaalajas hinda!

