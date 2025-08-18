Rohkem infot CGG

Chain Guardians hind (CGG)

1 CGG/USD reaalajas hind:

$0.00189297
$0.00189297$0.00189297
-42.10%1D
Chain Guardians (CGG) reaalajas hinnagraafik
Chain Guardians (CGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00176801
$ 0.00176801$ 0.00176801
24 h madal
$ 0.00390093
$ 0.00390093$ 0.00390093
24 h kõrge

$ 0.00176801
$ 0.00176801$ 0.00176801

$ 0.00390093
$ 0.00390093$ 0.00390093

$ 4.33
$ 4.33$ 4.33

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-42.15%

-2.09%

-2.09%

Chain Guardians (CGG) reaalajas hind on $0.00189297. Viimase 24 tunni jooksul CGG kaubeldud madalaim $ 0.00176801 ja kõrgeim $ 0.00390093 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.33 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CGG muutunud +0.26% viimase tunni jooksul, -42.15% 24 tunni vältel -2.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chain Guardians (CGG) – turuteave

$ 211.82K
$ 211.82K$ 211.82K

--
----

$ 227.16K
$ 227.16K$ 227.16K

111.90M
111.90M 111.90M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Chain Guardians praegune turukapitalisatsioon on $ 211.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CGG ringlev varu on 111.90M, mille koguvaru on 120000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 227.16K.

Chain Guardians (CGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chain Guardians ja USD hinnamuutus $ -0.001379445049530216.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chain Guardians ja USD hinnamuutus $ -0.0005475803.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chain Guardians ja USD hinnamuutus $ +0.0012651744.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chain Guardians ja USD hinnamuutus $ -0.0016149015706146077.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001379445049530216-42.15%
30 päeva$ -0.0005475803-28.92%
60 päeva$ +0.0012651744+66.84%
90 päeva$ -0.0016149015706146077-46.03%

Mis on Chain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chain Guardians (CGG) allikas

Chain Guardians hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chain Guardians (CGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chain Guardians (CGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chain Guardians nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chain Guardians hinna ennustust kohe!

CGG kohalike valuutade suhtes

Chain Guardians (CGG) tokenoomika

Chain Guardians (CGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chain Guardians (CGG) kohta

Kui palju on Chain Guardians (CGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGG hind USD on 0.00189297 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGG/USD hind?
Praegune hind CGG/USD on $ 0.00189297. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chain Guardians turukapitalisatsioon?
CGG turukapitalisatsioon on $ 211.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGG ringlev varu?
CGG ringlev varu on 111.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGG (ATH) hind?
CGG saavutab ATH hinna summas 4.33 USD.
Mis oli kõigi aegade CGG madalaim (ATL) hind?
CGG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGG kauplemismaht on -- USD.
Kas CGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGG hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.