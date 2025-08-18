CHADAI hind (CHADAI)
-0.94%
+0.31%
-3.35%
-3.35%
CHADAI (CHADAI) reaalajas hind on $0.00000854. Viimase 24 tunni jooksul CHADAI kaubeldud madalaim $ 0.00000849 ja kõrgeim $ 0.00000866 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHADAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00045893 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000476.
Lüliajalise tootluse osas on CHADAI muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, +0.31% 24 tunni vältel -3.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
CHADAI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHADAI ringlev varu on 999.64M, mille koguvaru on 999635517.078355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.54K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse CHADAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CHADAI ja USD hinnamuutus $ -0.0000000678.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CHADAI ja USD hinnamuutus $ +0.0000018683.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CHADAI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.31%
|30 päeva
|$ -0.0000000678
|-0.79%
|60 päeva
|$ +0.0000018683
|+21.88%
|90 päeva
|$ 0
|--
ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.
CHADAI (CHADAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHADAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
