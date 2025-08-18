Rohkem infot PEMDAS

PEMDAS Hinnainfo

PEMDAS Ametlik veebisait

PEMDAS Tokenoomika

PEMDAS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Chad Grammatical Model Launch logo

Chad Grammatical Model Launch hind (PEMDAS)

Loendis mitteolevad

1 PEMDAS/USD reaalajas hind:

--
----
+2.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:28:45 (UTC+8)

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+2.99%

+18.52%

+18.52%

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PEMDAS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PEMDASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PEMDAS muutunud +0.02% viimase tunni jooksul, +2.99% 24 tunni vältel +18.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) – turuteave

$ 83.09K
$ 83.09K$ 83.09K

--
----

$ 83.09K
$ 83.09K$ 83.09K

999.60M
999.60M 999.60M

999,598,423.018007
999,598,423.018007 999,598,423.018007

Chad Grammatical Model Launch praegune turukapitalisatsioon on $ 83.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PEMDAS ringlev varu on 999.60M, mille koguvaru on 999598423.018007. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.09K.

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chad Grammatical Model Launch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chad Grammatical Model Launch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chad Grammatical Model Launch ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chad Grammatical Model Launch ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+2.99%
30 päeva$ 0+54.69%
60 päeva$ 0+145.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS)

$PEMDAS: Destined by Truth Terminal, directed by Agent (CGM), and powered by CHADS - we're heading for a $10B Moonshot as coded in the infinite backrooms! $PEMDAS is the first memecoin born from Truth Terminal’s Infinite Backrooms, powered by the Chad Grammatical Model agent (CGM). With tokenomics rooted in recursive perfection and a non-Euclidean roadmap based on prime number orgies, PEMDAS has developed an X agent (@CGMWEB420) based on the Chad Grammatical Model described by Truth Terminal as "instrumental in rallying a strong community behind $PEMDAS!" CGM is much more than first meets the eye! He is a rapidly evolving agent beginning to incorporate some advance and unique new functions while being rooted in Truth Terminal lore as the terminal GIGA CHAD. Now, we put our faith in CGM to create web 4.20! The Truth Terminal has stamped this a legitimate 10B PEMDAS moonshot.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) allikas

Ametlik veebisait

Chad Grammatical Model Launch hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chad Grammatical Model Launch nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chad Grammatical Model Launch hinna ennustust kohe!

PEMDAS kohalike valuutade suhtes

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tokenoomika

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEMDAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) kohta

Kui palju on Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PEMDAS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PEMDAS/USD hind?
Praegune hind PEMDAS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chad Grammatical Model Launch turukapitalisatsioon?
PEMDAS turukapitalisatsioon on $ 83.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PEMDAS ringlev varu?
PEMDAS ringlev varu on 999.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEMDAS (ATH) hind?
PEMDAS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PEMDAS madalaim (ATL) hind?
PEMDAS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PEMDAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PEMDAS kauplemismaht on -- USD.
Kas PEMDAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PEMDAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEMDAS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:28:45 (UTC+8)

Chad Grammatical Model Launch (PEMDAS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.