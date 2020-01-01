cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenoomika
Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CGETH.HASHKEY tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CGETH.HASHKEY tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CGETH.HASHKEY tokeni tokenoomikat, avastage CGETH.HASHKEY tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.