cgETH Hashkey Cloud logo

cgETH Hashkey Cloud hind (CGETH.HASHKEY)

Loendis mitteolevad

1 CGETH.HASHKEY/USD reaalajas hind:

-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:10:08 (UTC+8)

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.86%

-3.86%

-5.99%

-5.99%

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) reaalajas hind on $4,218.05. Viimase 24 tunni jooksul CGETH.HASHKEY kaubeldud madalaim $ 4,208.71 ja kõrgeim $ 4,421.93 näitab aktiivset turu volatiivsust. CGETH.HASHKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,658.65 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,430.7.

Lüliajalise tootluse osas on CGETH.HASHKEY muutunud -1.86% viimase tunni jooksul, -3.86% 24 tunni vältel -5.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) – turuteave

cgETH Hashkey Cloud praegune turukapitalisatsioon on $ 843.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CGETH.HASHKEY ringlev varu on 199.93K, mille koguvaru on 199929.02. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 843.31M.

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse cgETH Hashkey Cloud ja USD hinnamuutus $ -169.460999630284.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse cgETH Hashkey Cloud ja USD hinnamuutus $ +608.2272032150.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse cgETH Hashkey Cloud ja USD hinnamuutus $ +2,566.0076933900.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse cgETH Hashkey Cloud ja USD hinnamuutus $ +1,590.902635294286.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -169.460999630284-3.86%
30 päeva$ +608.2272032150+14.42%
60 päeva$ +2,566.0076933900+60.83%
90 päeva$ +1,590.902635294286+60.56%

Mis on cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

cgETH Hashkey Cloud hinna ennustus (USD)

Kui palju on cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cgETH Hashkey Cloud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cgETH Hashkey Cloud hinna ennustust kohe!

CGETH.HASHKEY kohalike valuutade suhtes

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenoomika

cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CGETH.HASHKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) kohta

Kui palju on cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CGETH.HASHKEY hind USD on 4,218.05 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CGETH.HASHKEY/USD hind?
Praegune hind CGETH.HASHKEY/USD on $ 4,218.05. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cgETH Hashkey Cloud turukapitalisatsioon?
CGETH.HASHKEY turukapitalisatsioon on $ 843.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CGETH.HASHKEY ringlev varu?
CGETH.HASHKEY ringlev varu on 199.93K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGETH.HASHKEY (ATH) hind?
CGETH.HASHKEY saavutab ATH hinna summas 4,658.65 USD.
Mis oli kõigi aegade CGETH.HASHKEY madalaim (ATL) hind?
CGETH.HASHKEY nägi ATL hinda summas 1,430.7 USD.
Milline on CGETH.HASHKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CGETH.HASHKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas CGETH.HASHKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CGETH.HASHKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGETH.HASHKEY hinna ennustust.
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.