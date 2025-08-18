Mis on CGAI (CGAI)

CGAI (Confidential Generative AI) is an innovative AI framework designed to empower users to create, train, and deploy AI agents that adapt, execute actions, and interact based on real-time information. With a strong focus on privacy, CGAI utilizes GhostDrive© and Filecoin for secure data management and client-side encryption, ensuring users maintain full ownership and control of their data. CGAI introduces a decentralized AI ecosystem where users can monetize AI agents by leasing or recruiting agents to tackle complex workflows, integrating seamlessly with Web2 and Web3 environments. The platform supports predefined automations, multi-agent systems, and tokenized datasets, allowing users to enhance productivity and generate value. Key utilities include: - AI-as-a-Service for creating content (images, videos, audio). - Secure tokenization and decentralized storage of files. - Integration with blockchain ecosystems like TON and Solana. CGAI's mission is to drive a collaborative AI economy where agents continuously evolve, innovate, and deliver real-world impact.

Üksuse CGAI (CGAI) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CGAI (CGAI) kohta Kui palju on CGAI (CGAI) tänapäeval väärt? Reaalajas CGAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CGAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CGAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CGAI turukapitalisatsioon? CGAI turukapitalisatsioon on $ 89.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CGAI ringlev varu? CGAI ringlev varu on 566.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGAI (ATH) hind? CGAI saavutab ATH hinna summas 0.00526633 USD . Mis oli kõigi aegade CGAI madalaim (ATL) hind? CGAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CGAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CGAI kauplemismaht on -- USD . Kas CGAI sel aastal kõrgemale ka suundub? CGAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGAI hinna ennustust

