CFGI (CFGI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CFGI (CFGI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

CFGI (CFGI) teave CFGI.io is a crypto trading platform based around it's very own unique version of the Crypto Fear & Greed Index. Our unique algorithms powered by AI allow for smaller and more volatile currencies and projects to be tracked more accurately on multiple timeframes. The Fear & Greed Index is a huge data collecting and creating system for all major crypto currencies. We plan to use this ever growing data to build our own AI Agents, Robots, let other companies and projects build ontop of our data, and continue to build our platform to become an all-in-one stop for all crypto investors, traders and hodlers. $CFGI is the native currency for the CFGI.io platform. Our mission is to provide accurate, real-time indicators that empower traders to make informed decisions. We aim to create a reliable platform that harnesses advanced algorithms and cutting edge technology to analyze market trends and predict its directions. Our goal is to foster a community of informed and confident traders that can navigate markets with precision and success. Ametlik veebisait: https://cfgi.io/ Ostke CFGI kohe!

CFGI (CFGI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CFGI (CFGI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.59M $ 11.59M $ 11.59M Koguvaru: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B Ringlev varu: $ 8.19B $ 8.19B $ 8.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.59M $ 11.59M $ 11.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00177275 $ 0.00177275 $ 0.00177275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00033182 $ 0.00033182 $ 0.00033182 Praegune hind: $ 0.00141651 $ 0.00141651 $ 0.00141651 Lisateave CFGI (CFGI) hinna kohta

CFGI (CFGI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CFGI (CFGI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CFGI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CFGI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CFGI tokeni tokenoomikat, avastage CFGI tokeni reaalajas hinda!

