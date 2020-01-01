CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CertaiK by Virtuals (CERTAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CertaiK by Virtuals (CERTAI) teave CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK. Ametlik veebisait: https://www.certaik.xyz/ Ostke CERTAI kohe!

CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CertaiK by Virtuals (CERTAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 703.64K $ 703.64K $ 703.64K Koguvaru: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M Ringlev varu: $ 997.20M $ 997.20M $ 997.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 703.64K $ 703.64K $ 703.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01099858 $ 0.01099858 $ 0.01099858 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00070556 $ 0.00070556 $ 0.00070556 Lisateave CertaiK by Virtuals (CERTAI) hinna kohta

CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CERTAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CERTAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CERTAI tokeni tokenoomikat, avastage CERTAI tokeni reaalajas hinda!

CERTAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CERTAI võiks suunduda? Meie CERTAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CERTAI tokeni hinna ennustust kohe!

