CertaiK by Virtuals logo

CertaiK by Virtuals hind (CERTAI)

Loendis mitteolevad

1 CERTAI/USD reaalajas hind:

$0.0007239
$0.0007239$0.0007239
+3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CertaiK by Virtuals (CERTAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:29:07 (UTC+8)

CertaiK by Virtuals (CERTAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01099858
$ 0.01099858$ 0.01099858

$ 0
$ 0$ 0

-1.99%

+3.01%

-22.86%

-22.86%

CertaiK by Virtuals (CERTAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CERTAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CERTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01099858 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CERTAI muutunud -1.99% viimase tunni jooksul, +3.01% 24 tunni vältel -22.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) – turuteave

$ 721.87K
$ 721.87K$ 721.87K

--
----

$ 721.87K
$ 721.87K$ 721.87K

997.20M
997.20M 997.20M

997,195,783.4280375
997,195,783.4280375 997,195,783.4280375

CertaiK by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 721.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CERTAI ringlev varu on 997.20M, mille koguvaru on 997195783.4280375. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 721.87K.

CertaiK by Virtuals (CERTAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CertaiK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CertaiK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CertaiK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CertaiK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+3.01%
30 päeva$ 0-16.36%
60 päeva$ 0-52.82%
90 päeva$ 0--

Mis on CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Üksuse CertaiK by Virtuals (CERTAI) allikas

Ametlik veebisait

CertaiK by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on CertaiK by Virtuals (CERTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CertaiK by Virtuals (CERTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CertaiK by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CertaiK by Virtuals hinna ennustust kohe!

CERTAI kohalike valuutade suhtes

CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenoomika

CertaiK by Virtuals (CERTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CERTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CertaiK by Virtuals (CERTAI) kohta

Kui palju on CertaiK by Virtuals (CERTAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CERTAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CERTAI/USD hind?
Praegune hind CERTAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CertaiK by Virtuals turukapitalisatsioon?
CERTAI turukapitalisatsioon on $ 721.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CERTAI ringlev varu?
CERTAI ringlev varu on 997.20M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CERTAI (ATH) hind?
CERTAI saavutab ATH hinna summas 0.01099858 USD.
Mis oli kõigi aegade CERTAI madalaim (ATL) hind?
CERTAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CERTAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CERTAI kauplemismaht on -- USD.
Kas CERTAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CERTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CERTAI hinna ennustust.
CertaiK by Virtuals (CERTAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

