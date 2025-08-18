Mis on CertaiK by Virtuals (CERTAI)

CertaiK is a smart contract auditing agent built on Virtuals. It can provide direct audits on Solidity or Rust code through our web app on top of providing security analysis and live audits for trending projects on Twitter. We want to make smart contract auditing more accessible and equitable for everyone by providing free AI audits through CertaiK along with it's associated platforms. The movement to bring smart contract exploits to zero through 24/7 auditing and monitoring of on-chain security begins with CertaiK.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CertaiK by Virtuals (CERTAI) kohta Kui palju on CertaiK by Virtuals (CERTAI) tänapäeval väärt? Reaalajas CERTAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CERTAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CERTAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CertaiK by Virtuals turukapitalisatsioon? CERTAI turukapitalisatsioon on $ 721.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CERTAI ringlev varu? CERTAI ringlev varu on 997.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CERTAI (ATH) hind? CERTAI saavutab ATH hinna summas 0.01099858 USD . Mis oli kõigi aegade CERTAI madalaim (ATL) hind? CERTAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CERTAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CERTAI kauplemismaht on -- USD . Kas CERTAI sel aastal kõrgemale ka suundub? CERTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CERTAI hinna ennustust

