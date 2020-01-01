Cerebrum DAO (NEURON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cerebrum DAO (NEURON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cerebrum DAO (NEURON) teave Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation. With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token. The NEURON token has four primary governance uses: Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO

Voting on the terms under which each project can receive funds

Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)

The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum's robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token's initial phase Ametlik veebisait: https://cerebrumdao.com/ Valge raamat: https://assets-global.website-files.com/65606a50e1938cd3d2a5762e/66267ab7b2fa5ce68d7f0901_Cerebrum%20DAO%20Whitepaper%20v1.3.pdf

Cerebrum DAO (NEURON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cerebrum DAO (NEURON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Koguvaru: $ 86.00B $ 86.00B $ 86.00B Ringlev varu: $ 25.50B $ 25.50B $ 25.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.60M $ 19.60M $ 19.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00152718 $ 0.00152718 $ 0.00152718 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022788 $ 0.00022788 $ 0.00022788 Lisateave Cerebrum DAO (NEURON) hinna kohta

Cerebrum DAO (NEURON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cerebrum DAO (NEURON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEURON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEURON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEURON tokeni tokenoomikat, avastage NEURON tokeni reaalajas hinda!

NEURON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEURON võiks suunduda? Meie NEURON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEURON tokeni hinna ennustust kohe!

