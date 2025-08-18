Mis on Cerebro (CRX)

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cerebro (CRX) allikas Ametlik veebisait

Cerebro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cerebro (CRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cerebro (CRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cerebro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cerebro hinna ennustust kohe!

CRX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cerebro (CRX) tokenoomika

Cerebro (CRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cerebro (CRX) kohta Kui palju on Cerebro (CRX) tänapäeval väärt? Reaalajas CRX hind USD on 0.00349357 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRX/USD hind? $ 0.00349357 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cerebro turukapitalisatsioon? CRX turukapitalisatsioon on $ 34.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRX ringlev varu? CRX ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRX (ATH) hind? CRX saavutab ATH hinna summas 0.602236 USD . Mis oli kõigi aegade CRX madalaim (ATL) hind? CRX nägi ATL hinda summas 0.00216278 USD . Milline on CRX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRX kauplemismaht on -- USD . Kas CRX sel aastal kõrgemale ka suundub? CRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRX hinna ennustust

Cerebro (CRX) Olulised valdkonna uudised