Rohkem infot CRX

CRX Hinnainfo

CRX Ametlik veebisait

CRX Tokenoomika

CRX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cerebro logo

Cerebro hind (CRX)

Loendis mitteolevad

1 CRX/USD reaalajas hind:

$0.00349357
$0.00349357$0.00349357
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cerebro (CRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:41:08 (UTC+8)

Cerebro (CRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00345711
$ 0.00345711$ 0.00345711
24 h madal
$ 0.00371803
$ 0.00371803$ 0.00371803
24 h kõrge

$ 0.00345711
$ 0.00345711$ 0.00345711

$ 0.00371803
$ 0.00371803$ 0.00371803

$ 0.602236
$ 0.602236$ 0.602236

$ 0.00216278
$ 0.00216278$ 0.00216278

+0.38%

-5.93%

-0.81%

-0.81%

Cerebro (CRX) reaalajas hind on $0.00349357. Viimase 24 tunni jooksul CRX kaubeldud madalaim $ 0.00345711 ja kõrgeim $ 0.00371803 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.602236 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00216278.

Lüliajalise tootluse osas on CRX muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -5.93% 24 tunni vältel -0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cerebro (CRX) – turuteave

$ 34.94K
$ 34.94K$ 34.94K

--
----

$ 34.94K
$ 34.94K$ 34.94K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Cerebro praegune turukapitalisatsioon on $ 34.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRX ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.94K.

Cerebro (CRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cerebro ja USD hinnamuutus $ -0.000220274529197801.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cerebro ja USD hinnamuutus $ +0.0004905807.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cerebro ja USD hinnamuutus $ +0.0000641702.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cerebro ja USD hinnamuutus $ +0.000931009583989463.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000220274529197801-5.93%
30 päeva$ +0.0004905807+14.04%
60 päeva$ +0.0000641702+1.84%
90 päeva$ +0.000931009583989463+36.33%

Mis on Cerebro (CRX)

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox. Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges. Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface. Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by: - Automatically detecting the token’s native chain. - Finding the best route for the swap across chains. - Executing the trade without the user needing to manage multiple steps. Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cerebro (CRX) allikas

Ametlik veebisait

Cerebro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cerebro (CRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cerebro (CRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cerebro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cerebro hinna ennustust kohe!

CRX kohalike valuutade suhtes

Cerebro (CRX) tokenoomika

Cerebro (CRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cerebro (CRX) kohta

Kui palju on Cerebro (CRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRX hind USD on 0.00349357 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRX/USD hind?
Praegune hind CRX/USD on $ 0.00349357. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cerebro turukapitalisatsioon?
CRX turukapitalisatsioon on $ 34.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRX ringlev varu?
CRX ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRX (ATH) hind?
CRX saavutab ATH hinna summas 0.602236 USD.
Mis oli kõigi aegade CRX madalaim (ATL) hind?
CRX nägi ATL hinda summas 0.00216278 USD.
Milline on CRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRX kauplemismaht on -- USD.
Kas CRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:41:08 (UTC+8)

Cerebro (CRX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.