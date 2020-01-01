CEREAL (CEP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CEREAL (CEP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CEREAL (CEP) teave DRM tokens are value transmission means used in DoDream Chain and are the basic units that operate by smart contracts. Users can use a variety of services provided through DoDream Chain, such as matching, inquiry, and purchase, as DRM tokens. Users of various nationalities can trade between individuals without remittance or exchange fees. By leaving token’s transaction details, users can receive proven services and information and secure a transparent reputation. Ametlik veebisait: http://ir.dodream.io/ Ostke CEP kohe!

CEREAL (CEP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CEREAL (CEP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.93K $ 16.93K $ 16.93K Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 180.11M $ 180.11M $ 180.11M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.51K $ 23.51K $ 23.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.30406 $ 0.30406 $ 0.30406 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave CEREAL (CEP) hinna kohta

CEREAL (CEP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CEREAL (CEP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CEP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CEP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CEP tokeni tokenoomikat, avastage CEP tokeni reaalajas hinda!

CEP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CEP võiks suunduda? Meie CEP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CEP tokeni hinna ennustust kohe!

