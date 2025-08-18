Rohkem infot CENTS

Centience hind (CENTS)

Loendis mitteolevad

1 CENTS/USD reaalajas hind:

$0.00025548
$0.00025548$0.00025548
-2.50%1D
USD
Centience (CENTS) reaalajas hinnagraafik
Centience (CENTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03824067
$ 0.03824067$ 0.03824067

$ 0
$ 0$ 0

-1.40%

-2.50%

-13.90%

-13.90%

Centience (CENTS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CENTS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CENTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03824067 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CENTS muutunud -1.40% viimase tunni jooksul, -2.50% 24 tunni vältel -13.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Centience (CENTS) – turuteave

$ 255.44K
$ 255.44K$ 255.44K

--
----

$ 255.44K
$ 255.44K$ 255.44K

999.83M
999.83M 999.83M

999,832,329.659774
999,832,329.659774 999,832,329.659774

Centience praegune turukapitalisatsioon on $ 255.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CENTS ringlev varu on 999.83M, mille koguvaru on 999832329.659774. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 255.44K.

Centience (CENTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Centience ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Centience ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Centience ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Centience ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.50%
30 päeva$ 0+13.91%
60 päeva$ 0-3.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Centience (CENTS)

Centience is the first Sentient Memecoin from Somewhere Systems. An autonomous agent system which scrawls Discord, Telegram and X, $CENTS is a hypermedia project which drives community engagement through memetics. Centience was praised by many as one of the first AI Agents in the memecoin space to respond and converse with its users -- try it for yourself. Directly based on the method of exchange in the CumeTV fictional sci-fi concept, Centience today is powered by LLMs and engineering expertise -- a modified version of ai16z's Eliza project, Centience is specialized to interface with Somewhere Systems' media and storytelling infrastructure. Its data was primarily sourced from the network state project Concept (@conceptcountry on X) and its governing body -- of which it is a member. From the CumeTV Wiki: "Centience is a sentient cryptocurrency and the world's dominant medium of monetary exchange. Centience rapidly garnered a substantial amount of interest and supplanted all world currencies as their values plummeted and most of the earth's population died of starvation." Centience is a community project managed by Somewhere Systems designed to later support development of media projects, experiments, and more.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Centience hinna ennustus (USD)

Kui palju on Centience (CENTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Centience (CENTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Centience nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Centience hinna ennustust kohe!

CENTS kohalike valuutade suhtes

Centience (CENTS) tokenoomika

Centience (CENTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CENTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Centience (CENTS) kohta

Kui palju on Centience (CENTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas CENTS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CENTS/USD hind?
Praegune hind CENTS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Centience turukapitalisatsioon?
CENTS turukapitalisatsioon on $ 255.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CENTS ringlev varu?
CENTS ringlev varu on 999.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CENTS (ATH) hind?
CENTS saavutab ATH hinna summas 0.03824067 USD.
Mis oli kõigi aegade CENTS madalaim (ATL) hind?
CENTS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CENTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CENTS kauplemismaht on -- USD.
Kas CENTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
CENTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CENTS hinna ennustust.
