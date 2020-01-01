Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Celo Nigerian Naira (CNGN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Celo Nigerian Naira (CNGN) teave cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Ametlik veebisait: https://www.mento.org/ Valge raamat: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Ostke CNGN kohe!

Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Celo Nigerian Naira (CNGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.95K $ 13.95K $ 13.95K Koguvaru: $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M Ringlev varu: $ 21.52M $ 21.52M $ 21.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.95K $ 13.95K $ 13.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00064824 $ 0.00064824 $ 0.00064824 Lisateave Celo Nigerian Naira (CNGN) hinna kohta

Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CNGN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CNGN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CNGN tokeni tokenoomikat, avastage CNGN tokeni reaalajas hinda!

