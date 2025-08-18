Rohkem infot CNGN

Celo Nigerian Naira logo

Celo Nigerian Naira hind (CNGN)

Loendis mitteolevad

1 CNGN/USD reaalajas hind:

$0.00064824
$0.00064824$0.00064824
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Celo Nigerian Naira (CNGN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:06:45 (UTC+8)

Celo Nigerian Naira (CNGN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Celo Nigerian Naira (CNGN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CNGN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNGNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CNGN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Celo Nigerian Naira (CNGN) – turuteave

$ 13.95K
$ 13.95K$ 13.95K

--
----

$ 13.95K
$ 13.95K$ 13.95K

21.52M
21.52M 21.52M

21,520,718.20390137
21,520,718.20390137 21,520,718.20390137

Celo Nigerian Naira praegune turukapitalisatsioon on $ 13.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNGN ringlev varu on 21.52M, mille koguvaru on 21520718.20390137. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.95K.

Celo Nigerian Naira (CNGN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Celo Nigerian Naira ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Celo Nigerian Naira ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Celo Nigerian Naira ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Celo Nigerian Naira ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.25%
60 päeva$ 0+0.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Celo Nigerian Naira (CNGN)

cNGN is a Nigerian Naira stablecoin. Like all Mento stablecoins cNGN is a fully open-source and decentralized stablecoin. cNGN is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Celo Nigerian Naira (CNGN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Celo Nigerian Naira hinna ennustus (USD)

Kui palju on Celo Nigerian Naira (CNGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celo Nigerian Naira (CNGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celo Nigerian Naira nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Celo Nigerian Naira hinna ennustust kohe!

CNGN kohalike valuutade suhtes

Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenoomika

Celo Nigerian Naira (CNGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celo Nigerian Naira (CNGN) kohta

Kui palju on Celo Nigerian Naira (CNGN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNGN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNGN/USD hind?
Praegune hind CNGN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Celo Nigerian Naira turukapitalisatsioon?
CNGN turukapitalisatsioon on $ 13.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNGN ringlev varu?
CNGN ringlev varu on 21.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNGN (ATH) hind?
CNGN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CNGN madalaim (ATL) hind?
CNGN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CNGN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNGN kauplemismaht on -- USD.
Kas CNGN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNGN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNGN hinna ennustust.
Celo Nigerian Naira (CNGN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

