Celo Japanese Yen (CJPY) teave cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Ametlik veebisait: https://www.mento.org/ Valge raamat: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Ostke CJPY kohe!

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Celo Japanese Yen (CJPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.50K $ 27.50K $ 27.50K Koguvaru: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Ringlev varu: $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.50K $ 27.50K $ 27.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00700741 $ 0.00700741 $ 0.00700741 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00660741 $ 0.00660741 $ 0.00660741 Praegune hind: $ 0.00677846 $ 0.00677846 $ 0.00677846 Lisateave Celo Japanese Yen (CJPY) hinna kohta

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CJPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CJPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CJPY tokeni tokenoomikat, avastage CJPY tokeni reaalajas hinda!

CJPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CJPY võiks suunduda? Meie CJPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CJPY tokeni hinna ennustust kohe!

