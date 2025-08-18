Mis on Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CJPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celo Japanese Yen (CJPY) kohta Kui palju on Celo Japanese Yen (CJPY) tänapäeval väärt? Reaalajas CJPY hind USD on 0.00679683 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CJPY/USD hind? $ 0.00679683 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CJPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Celo Japanese Yen turukapitalisatsioon? CJPY turukapitalisatsioon on $ 27.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CJPY ringlev varu? CJPY ringlev varu on 4.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CJPY (ATH) hind? CJPY saavutab ATH hinna summas 0.00700741 USD . Mis oli kõigi aegade CJPY madalaim (ATL) hind? CJPY nägi ATL hinda summas 0.00660741 USD . Milline on CJPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CJPY kauplemismaht on -- USD . Kas CJPY sel aastal kõrgemale ka suundub? CJPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CJPY hinna ennustust

