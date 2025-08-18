Rohkem infot CJPY

Celo Japanese Yen logo

Celo Japanese Yen hind (CJPY)

Loendis mitteolevad

1 CJPY/USD reaalajas hind:

$0.00679683
$0.00679683$0.00679683
0.00%1D
mexc
USD
Celo Japanese Yen (CJPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:59 (UTC+8)

Celo Japanese Yen (CJPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00700741
$ 0.00700741$ 0.00700741

$ 0.00660741
$ 0.00660741$ 0.00660741

--

--

+0.12%

+0.12%

Celo Japanese Yen (CJPY) reaalajas hind on $0.00679683. Viimase 24 tunni jooksul CJPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CJPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00700741 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00660741.

Lüliajalise tootluse osas on CJPY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Celo Japanese Yen (CJPY) – turuteave

$ 27.20K
$ 27.20K$ 27.20K

--
----

$ 27.20K
$ 27.20K$ 27.20K

4.00M
4.00M 4.00M

4,002,143.978143741
4,002,143.978143741 4,002,143.978143741

Celo Japanese Yen praegune turukapitalisatsioon on $ 27.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CJPY ringlev varu on 4.00M, mille koguvaru on 4002143.978143741. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.20K.

Celo Japanese Yen (CJPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Celo Japanese Yen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Celo Japanese Yen ja USD hinnamuutus $ +0.0000478517.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Celo Japanese Yen ja USD hinnamuutus $ -0.0000881453.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Celo Japanese Yen ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000478517+0.70%
60 päeva$ -0.0000881453-1.29%
90 päeva$ 0--

Mis on Celo Japanese Yen (CJPY)

cJPY is a Japanese Yen stablecoin. Like all Mento stablecoins cJPY is a fully open-source and decentralized stablecoin. cJPY is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Üksuse Celo Japanese Yen (CJPY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Celo Japanese Yen hinna ennustus (USD)

Kui palju on Celo Japanese Yen (CJPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celo Japanese Yen (CJPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celo Japanese Yen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Celo Japanese Yen hinna ennustust kohe!

CJPY kohalike valuutade suhtes

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika

Celo Japanese Yen (CJPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CJPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celo Japanese Yen (CJPY) kohta

Kui palju on Celo Japanese Yen (CJPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CJPY hind USD on 0.00679683 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CJPY/USD hind?
Praegune hind CJPY/USD on $ 0.00679683. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Celo Japanese Yen turukapitalisatsioon?
CJPY turukapitalisatsioon on $ 27.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CJPY ringlev varu?
CJPY ringlev varu on 4.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CJPY (ATH) hind?
CJPY saavutab ATH hinna summas 0.00700741 USD.
Mis oli kõigi aegade CJPY madalaim (ATL) hind?
CJPY nägi ATL hinda summas 0.00660741 USD.
Milline on CJPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CJPY kauplemismaht on -- USD.
Kas CJPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CJPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CJPY hinna ennustust.
