Celo Euro logo

Celo Euro hind (CEUR)

Loendis mitteolevad

1 CEUR/USD reaalajas hind:

$1.17
$1.17$1.17
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Celo Euro (CEUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:11:18 (UTC+8)

Celo Euro (CEUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 h madal
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h kõrge

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

$ 0.236339
$ 0.236339$ 0.236339

+0.12%

-0.07%

+0.15%

+0.15%

Celo Euro (CEUR) reaalajas hind on $1.17. Viimase 24 tunni jooksul CEUR kaubeldud madalaim $ 1.16 ja kõrgeim $ 1.17 näitab aktiivset turu volatiivsust. CEURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.98 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.236339.

Lüliajalise tootluse osas on CEUR muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -0.07% 24 tunni vältel +0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Celo Euro (CEUR) – turuteave

$ 7.05M
$ 7.05M$ 7.05M

--
----

$ 12.84M
$ 12.84M$ 12.84M

6.04M
6.04M 6.04M

11,005,846.0
11,005,846.0 11,005,846.0

Celo Euro praegune turukapitalisatsioon on $ 7.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CEUR ringlev varu on 6.04M, mille koguvaru on 11005846.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.84M.

Celo Euro (CEUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Celo Euro ja USD hinnamuutus $ -0.000927147558853.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Celo Euro ja USD hinnamuutus $ +0.0051487020.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Celo Euro ja USD hinnamuutus $ +0.0205139610.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Celo Euro ja USD hinnamuutus $ +0.0448936165093513.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000927147558853-0.07%
30 päeva$ +0.0051487020+0.44%
60 päeva$ +0.0205139610+1.75%
90 päeva$ +0.0448936165093513+3.99%

Mis on Celo Euro (CEUR)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Celo Euro (CEUR) allikas

Ametlik veebisait

Celo Euro hinna ennustus (USD)

Kui palju on Celo Euro (CEUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Celo Euro (CEUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Celo Euro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Celo Euro hinna ennustust kohe!

CEUR kohalike valuutade suhtes

Celo Euro (CEUR) tokenoomika

Celo Euro (CEUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CEUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Celo Euro (CEUR) kohta

Kui palju on Celo Euro (CEUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CEUR hind USD on 1.17 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CEUR/USD hind?
Praegune hind CEUR/USD on $ 1.17. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Celo Euro turukapitalisatsioon?
CEUR turukapitalisatsioon on $ 7.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CEUR ringlev varu?
CEUR ringlev varu on 6.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CEUR (ATH) hind?
CEUR saavutab ATH hinna summas 19.98 USD.
Mis oli kõigi aegade CEUR madalaim (ATL) hind?
CEUR nägi ATL hinda summas 0.236339 USD.
Milline on CEUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CEUR kauplemismaht on -- USD.
Kas CEUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CEUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CEUR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.