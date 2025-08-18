Mis on CELLULA (CELA)

What Is Cellula? Cellula is pioneering a programmable incentive layer that is transforming asset issuance on the Ethereum Virtual Machine (EVM) ecosystem by third party projects building out their digital asset tokenomics distribution. At the core of Cellula's innovation is its virtual Proof-of-Work (vPOW) consensus mechanism, which combines principles from Conway's Game of Life, Variable Rate GDAs Algorithm, and Game Theory. What Is the CELA Token? $CELA is central to the Cellula ecosystem, serving as a multifaceted asset that fuels BitLife and facilitates staking participation. The design of $CELA ensures that as the Cellula ecosystem expands, its utility value increases, aligning the interests of token holders, and the team. The utility of the $CELA token will be introduced in different stages of Cellula, including but not limited to the following functions: * Minting BitLife: BitMiners can spend a certain amount of $CELA to mint their 4x4 BitLife; only BitMiners can mint 4x4 BitLife. * Charging BitLife: Users who hold BitLife will need to use $CELA to charge in order to gain $esCELA. * Staking Rewards: Users can stake $CELA in the $CELA staking pool, BitMiners can stake to earn BitLife minting rights, BitAgent can stake to earn BitLife selling rights. Additionally, the Cellula team is exploring more ways to enhance the utility of $CELA, increasing its value and incentive for users.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CELLULA (CELA) kohta Kui palju on CELLULA (CELA) tänapäeval väärt? Reaalajas CELA hind USD on 0.00084533 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CELA/USD hind? $ 0.00084533 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CELA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CELLULA turukapitalisatsioon? CELA turukapitalisatsioon on $ 52.41K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CELA ringlev varu? CELA ringlev varu on 62.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CELA (ATH) hind? CELA saavutab ATH hinna summas 0.071922 USD . Mis oli kõigi aegade CELA madalaim (ATL) hind? CELA nägi ATL hinda summas 0.00035314 USD . Milline on CELA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CELA kauplemismaht on -- USD . Kas CELA sel aastal kõrgemale ka suundub? CELA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CELA hinna ennustust

