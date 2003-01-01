Ceiling Cat (CEICAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ceiling Cat (CEICAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ceiling Cat (CEICAT) teave Ceiling Cat is watching you │2003 OG MEME Ametlik veebisait: https://www.ceicatsol.com/ Ostke CEICAT kohe!

Ceiling Cat (CEICAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ceiling Cat (CEICAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 50.81K $ 50.81K $ 50.81K Koguvaru: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ringlev varu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.81K $ 50.81K $ 50.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01110824 $ 0.01110824 $ 0.01110824 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001913 $ 0.00001913 $ 0.00001913 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ceiling Cat (CEICAT) hinna kohta

Ceiling Cat (CEICAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ceiling Cat (CEICAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CEICAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CEICAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CEICAT tokeni tokenoomikat, avastage CEICAT tokeni reaalajas hinda!

CEICAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CEICAT võiks suunduda? Meie CEICAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CEICAT tokeni hinna ennustust kohe!

