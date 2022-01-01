Cedar the Goat (CEDAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cedar the Goat (CEDAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cedar the Goat (CEDAR) teave In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all. Ametlik veebisait: https://cedaronsol.fun/ Ostke CEDAR kohe!

Cedar the Goat (CEDAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cedar the Goat (CEDAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.78K $ 19.78K $ 19.78K Koguvaru: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Ringlev varu: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.78K $ 19.78K $ 19.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00174949 $ 0.00174949 $ 0.00174949 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cedar the Goat (CEDAR) hinna kohta

Cedar the Goat (CEDAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cedar the Goat (CEDAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CEDAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CEDAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CEDAR tokeni tokenoomikat, avastage CEDAR tokeni reaalajas hinda!

CEDAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CEDAR võiks suunduda? Meie CEDAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CEDAR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!