Cedar the Goat hind (CEDAR)
-0.49%
-6.44%
-0.55%
-0.55%
Cedar the Goat (CEDAR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CEDAR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CEDARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00174949 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CEDAR muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -6.44% 24 tunni vältel -0.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cedar the Goat praegune turukapitalisatsioon on $ 20.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CEDAR ringlev varu on 998.97M, mille koguvaru on 998969329.661111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.33K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cedar the Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cedar the Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cedar the Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cedar the Goat ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.44%
|30 päeva
|$ 0
|+2.74%
|60 päeva
|$ 0
|+2.08%
|90 päeva
|$ 0
|--
In 2022, a young Californian girl’s pet goat, Cedar, was auctioned at a fair. When the family tried to save him, sheriff’s deputies tracked him down and took him back to be slaughtered, sparking public outrage over animal rights and officials’ actions. Cedar the Goat is on a quest to ensure no voice - human or animal - goes unheard. This goat is ready to take on the establishment, embodying the idea that resilience and freedom should be accessible to all.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.