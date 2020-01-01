cDAI (CDAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cDAI (CDAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cDAI (CDAI) teave Compound protocol balance token Ametlik veebisait: https://compound.finance/

cDAI (CDAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cDAI (CDAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.42M $ 28.42M $ 28.42M Koguvaru: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Ringlev varu: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.42M $ 28.42M $ 28.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03159087 $ 0.03159087 $ 0.03159087 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00728854 $ 0.00728854 $ 0.00728854 Praegune hind: $ 0.02485967 $ 0.02485967 $ 0.02485967 Lisateave cDAI (CDAI) hinna kohta

cDAI (CDAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cDAI (CDAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CDAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CDAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CDAI tokeni tokenoomikat, avastage CDAI tokeni reaalajas hinda!

CDAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CDAI võiks suunduda? Meie CDAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CDAI tokeni hinna ennustust kohe!

