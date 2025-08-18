Mis on cDAI (CDAI)

Compound protocol balance token

Üksuse cDAI (CDAI) allikas Ametlik veebisait

cDAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on cDAI (CDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cDAI (CDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cDAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CDAI kohalike valuutade suhtes

cDAI (CDAI) tokenoomika

cDAI (CDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cDAI (CDAI) kohta Kui palju on cDAI (CDAI) tänapäeval väärt? Reaalajas CDAI hind USD on 0,02484982 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CDAI/USD hind? $ 0,02484982 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CDAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on cDAI turukapitalisatsioon? CDAI turukapitalisatsioon on $ 27,52M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CDAI ringlev varu? CDAI ringlev varu on 1,11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CDAI (ATH) hind? CDAI saavutab ATH hinna summas 0,03159087 USD . Mis oli kõigi aegade CDAI madalaim (ATL) hind? CDAI nägi ATL hinda summas 0,00728854 USD . Milline on CDAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CDAI kauplemismaht on -- USD . Kas CDAI sel aastal kõrgemale ka suundub? CDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CDAI hinna ennustust

cDAI (CDAI) Olulised valdkonna uudised