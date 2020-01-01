cCOP (CCOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cCOP (CCOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cCOP (CCOP) teave The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community. Ametlik veebisait: https://www.mento.org/ Valge raamat: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Ostke CCOP kohe!

cCOP (CCOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cCOP (CCOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 69.89K $ 69.89K $ 69.89K Koguvaru: $ 282.04M $ 282.04M $ 282.04M Ringlev varu: $ 282.04M $ 282.04M $ 282.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 69.89K $ 69.89K $ 69.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00024743 $ 0.00024743 $ 0.00024743 Lisateave cCOP (CCOP) hinna kohta

cCOP (CCOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cCOP (CCOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CCOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CCOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CCOP tokeni tokenoomikat, avastage CCOP tokeni reaalajas hinda!

