Mis on cCOP (CCOP)

The cCOP is a Mento stablecoin launched by a community initiative from Celo Colombia DAO that tracks the value of the Colombian Peso. The launch of cCOP not only reflects a direct connection to the Colombian Peso, but also symbolizes the community’s commitment to empowering Colombian users and fueling economic growth through decentralized technology. Similar to all other Mento stablecoins cCOP is fully smart contract based, overcollateralized, transparent, and governed by the community.

Üksuse cCOP (CCOP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

cCOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on cCOP (CCOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cCOP (CCOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake cCOP hinna ennustust kohe!

CCOP kohalike valuutade suhtes

cCOP (CCOP) tokenoomika

cCOP (CCOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CCOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cCOP (CCOP) kohta Kui palju on cCOP (CCOP) tänapäeval väärt? Reaalajas CCOP hind USD on 0.00024816 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CCOP/USD hind? $ 0.00024816 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CCOP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on cCOP turukapitalisatsioon? CCOP turukapitalisatsioon on $ 69.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CCOP ringlev varu? CCOP ringlev varu on 280.52M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CCOP (ATH) hind? CCOP saavutab ATH hinna summas 0.00049869 USD . Mis oli kõigi aegade CCOP madalaim (ATL) hind? CCOP nägi ATL hinda summas 0.00021199 USD . Milline on CCOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CCOP kauplemismaht on -- USD . Kas CCOP sel aastal kõrgemale ka suundub? CCOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CCOP hinna ennustust

