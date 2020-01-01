Caviar (CAVIAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Caviar (CAVIAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Caviar (CAVIAR) teave Hello! I'm Caviar. The only thing Caviar knows for sure is that his mother was a sturgeon. The mystery of his father, however, remains unsolved. All he knows is that his father went out to buy groceries one day and never returned. Determined to find answers, Caviar has taken a fish DNA test. Could his long lost dad be a frog? Stay tuned for the big reveal in two weeks! Caviar's life has always been a rollercoaster, filled with ups and downs. Despite the chaos, he cruises through life with a remarkable knack for always coming out on top. He's on a quest to uncover his roots and understand his ancestry, but this journey hasn't been easy. Abandoned and alone, Caviar knows very little about his family. Ametlik veebisait: https://caviar.cool/

Caviar (CAVIAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Caviar (CAVIAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.93K $ 14.93K $ 14.93K Koguvaru: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M Ringlev varu: $ 961.00M $ 961.00M $ 961.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.93K $ 14.93K $ 14.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0006716 $ 0.0006716 $ 0.0006716 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000814 $ 0.00000814 $ 0.00000814 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Caviar (CAVIAR) hinna kohta

Caviar (CAVIAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Caviar (CAVIAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAVIAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAVIAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAVIAR tokeni tokenoomikat, avastage CAVIAR tokeni reaalajas hinda!

CAVIAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAVIAR võiks suunduda? Meie CAVIAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAVIAR tokeni hinna ennustust kohe!

